Von Tim Kegel

Sinsheim. Das gibt noch einmal eine ganz andere Marke: Waren beim Spiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg am 15. Februar knapp 22.000 Besucher in der "PreZero"-Arena, so ist das Stadion am morgigen Samstag, wenn es gegen den FC Bayern München geht, mit 30.150 Gästen voll bis auf den letzten Platz. Und mit der gesperrten Neulandstraße ist die verkehrstechnische Hauptschlagader in Sinsheims Süden nach wie vor gekappt. Eine immense verkehrstechnische Herausforderung für die Planer.

Das Bayern-Spiel, sagten Polizeisprecher Dieter Klumpp und Sinsheims Ordnungsamtsleiter am Rande einer Einsatzbesprechung am Donnerstag, ist "die Begegnung mit dem größten Zulauf auf Sinsheimer Boden". Dies liege auch an den vielen Fans, die die Bayern-Elf in ganz Baden-Württemberg und im weiteren Umkreis von Sinsheim hat. Hoch sei auch die Anzahl an Medienvertretern, die dann regelmäßig in den Kraichgau anreist.

In Zahlen heißt dies, dass dann rund 8000 Fahrzeuge die rund 6700 Parkplätze im Stadiongebiet ansteuern dürften. Ein Teil davon wird auf der komplexen Umleitungsstrecke zwischen Dührener-, Jahn-, Steinsberg, Friedrich-, Stromberg- und Dietmar-Hopp-Straße an- und abreisen. "Das bedeutet zwangsläufig Stau", will Klumpp Autofahrern "überhaupt keine Hoffnung" machen.

Das Spiel beginne um 15.30 Uhr, sagt er, "und wer um 15 Uhr in Mannheim losfährt, verpasst es vielleicht". Es reiche womöglich nicht mal mehr aus, als Autofahrer früh anzureisen, sondern gänzlich aufs Auto zu verzichten. Denn auch beim Wolfsburg-Spiel mit einem starken Drittel weniger Zuschauer gab es trotz früher Anreise längere Staus vor und vor allem nach Abpfiff.

"Und dieses Mal", sagt Klumpp, "kommt noch der Rückreiseverkehr nach den Karnevalsferien auf der Autobahn hinzu." Die an sich schon schwierige Situation rechnet ein Unfallszenario auf der Autobahn noch nicht mit ein.

Kräftig aufgestockt habe man das Personal der Verkehrspolizei: 18 Mann sind im Einsatz, hinzu kommen sechs Motorräder, zwei mehr als zuletzt, um schneller an neuralgischen Punkten zu sein; "situatives Eingreifen", sagt Ordnungsamtschef Schleifer. Die Umleitungsstrecke rund um die Baustelle sei inzwischen "mehrfach nachjustiert worden", etwa durch deutlichere Beschilderungen.

Ein möglichst komfortabler, stressfreier Weg nach Sinsheim und zurück sei mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Das Maßnahmenbündel das am Samstag in Kraft tritt habe es "zuvor noch nicht gegeben". Erstmals werden im Stadionverkehr vier anstelle der bislang drei Shuttle-Busse eingesetzt; auf Sinsheimer Gemarkung sind am gesamten Tag sämtliche Stadtbusse kostenlos benutzbar; "dies gilt auch für Einkäufer in Sinsheim", wirbt Schleifer: "Man muss nur einsteigen, einfacher geht’s nicht."

Natürlich geht man davon aus, dass viele Fußballfans aus der näheren Umgebung nicht aufs Auto verzichten werden: Ihnen rät Schleifer, die 700 neuen Parkplätze am Freibad anzusteuern und von dort zu Fuß zum Stadion zu marschieren. Verkehrspolizisten helfen dabei, den Weg entlang des Ilvesbachs – auf dem auch Autoverkehr rollt – zu sichern.