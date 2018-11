Von Armin Guzy

Eppingen-Richen. Besucher des ältesten Eppinger Stadtteils sollten im kommenden Jahr Ausdauer, Freude an Musik und Comedy, Kondition für ausgedehnte Wanderungen und Lust auf viel Geselligkeit mitbringen: Richen feiert sein 1250. Jubiläum und geht dabei nicht nur bei drei Wanderungen des Heimatvereins an seine Grenzen.

Von Silvester bis Silvester wird gefeiert - und dank zahlreicher Sponsoren und einer Zuwendung der Stadt ist fast alles gratis. Nur der Auftritt eines national bekannten Stars, der im Frühjahr kommen soll und über dessen Namen das Organisationsteam noch Stillschweigen wahrt, wird Eintritt kosten.

"Das ist wirklich ’was Einmaliges im Leben. Nicht wie ein Straßenfest", sagt Ortschaftsrat Stefan Meny der sich, wie alle vom elfköpfigen Organisationsteam, auf den unüberhör- und -sehbaren Jubiläumsauftakt am 31. Dezember vor der Burgberghalle freut. Spezialisten der Firma "Gloryfire" haben eigens für Richen ein Feuerwerk konzipiert, und man darf erwarten, dass dabei am Richener Nachthimmel auch die Farben des von Petra Zach kreierten Jubiläums-Logos eine große Rolle spielen werden: grün für Natur, Landwirtschaft und Wald, blau für die drei Bäche, die durch den Ort fließen.

Nach dem Auftakt geht’s in regelmäßig-kurzem Rhythmus weiter, unter anderem mit dem Lichtmessmarkt, mehreren Konzerten, Führungen, darunter auch eine "Halbe nach 5"-Spezial-Führung durch den Ort, mit Veranstaltungen wie dem Holzrücken mit Pferden, der traditionellen Mostprämierung, dem Jubiläums-Burgberglauf, der Baden-Württembergischen Meisterschaft im Leistungspflügen mit Pferden und einem Treffen aller noch verfügbaren Jahrgänge, auf das sich Ortsvorsteher Giselbert Seitz ganz besonders freut - weil es den Zusammenhalt und die Verbundenheit mit dem Ort deutlich vor Augen führt. "Die Richener werden so langsam heiß - wir werden ganz oft aufs Programm angesprochen", sagt Seitz stolz.

Die größte Veranstaltungsdichte wird Anfang Juli herrschen: Am 5. werden beim großen Festakt die Orts-Chronik und ein Zusammenschnitt alter Richener Privat-Filme präsentiert. Am 6. treffen sich die Jahrgänge, und am 7. Juli ist ein Festumzug durch den Ort und ein "Abend der Vereine" im großen Festzelt vor der Mehrzweckhalle geplant. Eine Woche danach wird es rockig-laut und ausgelassen: Am 13. Juli heizt die Richener Band "Constant Jam", die auch einen Jubiläumssong komponiert hat, den Besuchern im Festzelt ein, gefolgt von "Sicherheitshalbe" aus Massenbach und einem DJ.

Hintergrund Für die umfangreiche Orts-Chronik zeichnet Stadtarchivarin Petra Binder verantwortlich. 400 Exemplare sollen von dem 300 Seiten starken Werk gedruckt werden - und jedes Buch wird wohl auch noch kommende Generationen an die große Feier erinnern. Binder hat dafür die 1928 von Lehrer Richard Meny geschriebene "Geschichte des Dorfes Richen" ergänzt, deutlich erweitert und an einigen Stellen auch korrigiert. Und auch kulinarisch gibt's zum Jubiläum etwas Außergewöhnliches: Die Eppinger Keksmanufaktur "Freaky Cookies" steuert für die als "Speckfresser" geuzten Richener eine spezielle Keks-Kreation bei - ohne Most, aber mit viel Speck. (guz)

"Der Mix aus kulturellen, jugendlichen und historischen Elementen macht’s aus - da kann sich jeder wiederfinden", ist sich Stefan Meny sicher. Einige Verkaufsartikel, ein großer Fotokalender, eine überarbeitete Homepage und ein Instagram-Auftritt zeigen, wie vielfältig das bereits fast zwei Jahre währende Engagement des Organisationsteams ist, in dem sich nicht nur "Eingeborene", sondern auch Zugezogene einbringen.

Die Theatergruppe der Feuerwehr trägt mit drei Freiluftvorführungen ihren Teil bei. "Es soll schließlich ein Fest für die ganze Bevölkerung sein", betont Ortsvorsteher Seitz. Und auch für gute Freunde, wie die aus Groß-Umstadt: Die Partnerschaft mit der hessischen Gemeinde besteht seit den 70er-Jahren, und selbstverständlich schicken die Groß-Umstadter eine Abordnung samt Stadtkapelle nach "Riische".

Deutlich weniger Ausspracheprobleme dürften die unmittelbaren Nachbarn haben, mit denen die "Speckfresser" ein Wochenende lang gemeinsam feiern: Dazu pilgern Richener und Gemminger auf der "Neuen Straße", dem "Neisträßle" (Kreisstraße 2052), aufeinander zu und feiern in der Mitte - fast exakt symbolische 1250 Meter von beiden Orten entfernt - ein großes Waldfest. Denn wie es der Zufall und der Lorscher Codex wollen, wurden beide Marktflecken vor 1250 Jahren erstmals urkundlich erwähnt.

Dass die Organisationsteams beider Orte nicht nur viele Veranstaltungen so aufeinander abgestimmt haben, dass man sich nicht ins Gehege kommt, sondern sogar eine gemeinsame Feier auf die Füße stellen, spricht für inzwischen gutnachbarschaftliche Beziehungen - die es ja nicht immer gab. "Es gibt fast kein Wochenende in Richen oder Gemmingen ohne Großevent. Das ist einfach toll", sagt Ortsvorsteher Seitz.

In einem Gemminger Keller gären übrigens gerade 850 Liter Richener Most fürs Jubiläumsjahr, denn selbstverständlich wird auch dieses "Nationalgetränk" eine große Rolle spielen - und zwar ganzjährig, wie versichert wird. Nur aus dem Stargast machen die Organisatoren noch ein großes Geheimnis. Ein bisschen Spannung muss ja schließlich noch sein.