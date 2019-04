Von Alexander Becker

Sinsheim-Dühren. Auch wenn der Ortschaftsrat und der Verein "Cultura Durnina" in erster Linie die die Feierlichkeiten anlässlich der Ersterwähnung des Stadtteils vor 1250 Jahren vorbereiten, gibt es noch etliche weitere Personen, die sich mit der hiesigen Ortsgeschichte beschäftigen. Zu ihnen gehört beispielsweise auch Wolfgang Brunner, der unter anderem einen historischen Ortsplan aus dem Jahr 1863 mit einer Liste aller damaligen Einwohner besitzt. Und das kommt nicht von ungefähr.

"Eigentlich habe ich mich schon immer für die Geschichte meiner Familie interessiert", verriet der gebürtige Reihener. Als Vermessungsbeamter saß er förmlich an der Quelle zu zahlreichen Unterlagen und begann bereits Anfang der 1980er-Jahre mit der Heimatforschung.

Das war allerdings deutlich aufwendiger als heute. "Damals gab es noch kein Internet und kaum Computer. Ich musste sehr viel mit dem Auto in der Region herumfahren und vor allem Kirchenbücher durchsehen, um Hinweise auf meine Vorfahren zu finden", erklärt Brunner.

Unter ihnen waren letztendlich auch einige prominente Persönlichkeiten ihrer Zeit - der aus Walldorf stammende erste Multimillionär der USA, Johann Jakob Astor (1763-1848), sowie der Gemminger Revolutionär Johann Adam Rupp (1797-1890), von dem er das Original-Tagebuch seiner Flucht besitzt.

Aber auch über den Broterwerb seiner Urahnen fand der Hobby-Heimatforscher einiges heraus: "Von der Brunner-Linie waren sechs Generationen Müller - zuerst in Reihen, später in Sinsheim, in der Zwingermühle." Brunners Urgroßvater habe dort seinerzeit einen Dynamo am Wasserrad angeschlossen und den ersten elektrischen Strom innerhalb der Elsenzstadt geliefert.

Seit 1973 lebt Wolfgang Brunner in Dühren, da seine Ehefrau von dort stammte. Und so kam er irgendwann auf die Idee, auch der Ortsgeschichte dieses Stadtteils nachzugehen. Als Meisterstück könnte man dabei den Katasterplan von 1863 bezeichnen, den Brunner um die Eigentümer der damaligen Häuser und Grundstücke ergänzt hat.

Die darauf zu findenden Angaben umfassen teilweise sogar die Berufe der Bewohner oder den Nutzungszweck der Gebäude. So tauchen beispielsweise sechs Gaststätten auf, die von Mitgliedern der Familie Dörr geführt wurden - eine regelrechte Dynastie.

"Es war eine mühevolle Arbeit, dies alles zusammenzutragen", sagt er rückblickend, wirkt aber auch mächtig stolz auf das Erreichte. Wie stark sich der Teilort binnen gut eineinhalb Jahrhunderten verändert hat, ist besonders auf historischen Gemarkungsplänen zu erkennen, die der Hobby-Heimatforscher ebenfalls ausgegraben hat.

Die kleine Parzellierung von damals, sprich lange vor der Flurneuordnung, wirkt wie ein bunter Flickenteppich. Wer möchte, darf sich auf Nachfrage gerne selbst ein Bild davon machen. Bei Interesse wäre Wolfgang Brunner sogar dazu bereit, seine Forschungsergebnisse öffentlich zu präsentieren. Vielleicht ergibt sich dazu ja noch während des Jubiläumsjahres Gelegenheit.