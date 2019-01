Von Christian Beck

Sinsheim. Es war der 18. Mai 2006. Um 14.15 Uhr hatte Dietmar Hopp kurzfristig um ein Treffen gebeten. Und nach einem kurzen Gespräch auf der Autobahnbrücke wurde der Deal per Handschlag besiegelt. Dass das Stadion der TSG in Sinsheim gebaut wurde, hatte mit Mut und Geheimniskrämerei zu tun. Zum zehnten Jahrestag seit der Einweihung erinnert sich Sinsheims früherer Oberbürgermeister Rolf Geinert an den kuriosen Weg zur Arena und so manchen Ärger, den ihm seine eigenmächtige Entscheidung beschert hat.

Herr Geinert, sie werden mitunter als "Vater des Stadions" bezeichnet. Wie kommt’s?

Als diskutiert wurde, wo das Stadion gebaut werden soll, habe ich immer wieder betont, dass Sinsheim bereit ist. Lange sah es aber so aus, als ob das Stadion in Heidelberg oder an anderer Stelle entsteht.

Und was gab Ihrer Meinung nach den Ausschlag?

Wir waren gerade in der Amtsleiterrunde, als meine Sekretärin meinte, Herr Hopp sei am Telefon. Er fragte, ob wir uns kurzfristig treffen könnten. Eine halbe Stunde später haben wir uns auf der Autobahnbrücke getroffen.

Was ist dort passiert?

Bürgermeister Achim Kessler und ich haben Dietmar Hopp gezeigt, wo wir uns das Stadion vorstellen könnten. Und außerdem haben wir erklärt, wo die neue Autobahnabfahrt und der neue S-Bahn-Haltepunkt entstehen werden.

Wie war Hopps Reaktion?

Er hat sich einige Minuten mit Beratern besprochen. Relativ schnell kam er dann aber auf mich zu, streckte mir die Hand entgegen und sagte: "Herr Geinert, hier bauen wir das Stadion."

Welches Gefühl machte sich da in Ihnen breit?

Ein Hochgefühl hoch vier! Ich bin großer Fußballfan, habe viele Jahre selbst als Vorstopper gespielt. Dass nun ein Stadion in Sinsheim gebaut wird, habe ich als große Chance gesehen. Doch die Arbeit fing dann erst richtig an.

Inwiefern?

Wir mussten die Grundstücke erst erwerben, das waren etwa 100.

Sie haben Herrn Hopp eine Zusage gegeben, obwohl sie die Grundstücke noch nicht hatten?

Ja. Und da ergab sich in der Tat ein Druck. Dietmar Hopp hat innerhalb der nächsten drei Monate immer wieder angerufen und gefragt, wie wir vorankommen. Dass er hier Druck gemacht hat, habe ich verstanden. Aber diese Zeit war nicht ganz einfach.

Es hätte ja auch schiefgehen können.

Ich war mir der Tragweite der Entscheidung bewusst. Mit einem gewissen zeitlichen Abstand erkenne ich aber auch: Das war ein Ritt auf der Rasierklinge.

Mit den Grundstücken klappte alles. Dafür gab es von anderer Seite Ärger.

Das kann man so sagen. Dietmar Hopp und ich hatten über den Deal Stillschweigen bewahrt. Ich wollte verhindern, dass die Grundstückspreise in astronomische Höhen steigen. Auch der Gemeinderat wusste nichts von der Entscheidung.

Sie haben bei einer der wichtigsten Entscheidungen der Stadtgeschichte den Gemeinderat übergangen?

Mir war wichtig, dass die Sache absolut geheim bleibt. Deshalb habe ich nur den Ältestenrat und den damaligen Verbandsdirektor der Metropolregion und heutigen Landrat Stefan Dallinger in Kenntnis gesetzt.

Sorgte das nicht für Kritik?

Doch. Die Kommunalaufsicht hat mein Vorgehen bemängelt. Hier musste ich mehrere schriftliche Stellungnahmen abgeben, bis der Vorgang bereinigt war. Nach ein bis zwei Jahren hat man die Angelegenheit dann ruhen lassen.

Und was meinten die Gemeinderäte selbst dazu?

Am Tag, an dem die Entscheidung öffentlich wurde, habe ich kurzfristig eine Sitzung einberufen. Die Mehrheit im Gemeinderat hat mein Vorgehen akzeptiert und unterstützt.

Was denken Sie über zehn Jahre später über die Ereignisse von damals?

Es war die richtige Entscheidung - sportlich und auch für Sinsheim.

Wie meinen Sie das?

Allein die Badewelt: Sie wurde nur in Sinsheim gebaut, weil unmittelbar daneben das Stadion schon stand.

Sie lächeln - denken Sie gerne an die Szene auf der Brücke zurück?

Oh ja! Das war der wichtigste Moment meiner Karriere. Ich freue mich immer noch, dass das geklappt hat und bin auch ein wenig stolz. Ich bin eben ein Macher - bei einer Entscheidung alle Juristerei beiseite zu lassen, war schon ein wenig dreist.