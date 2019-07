Epfenbach. (pol/mare) Eine Begegnung mit einem Reh hatte ein Motorradfahrer am Montagvormittag. Davon berichtet die Polizei.

Ein 56-jähriger Kawasaki-Fahrer war am Montagvormittag auf der Landesstraßen L530 von Helmstadt in Richtung Epfenbach unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte. Der Motorradfahrer erfasste das Tier, welches auch getötet wurde.

Der 56-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu, die nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle auch eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten. An seinem Motorrad, welches von einem Bekannten abtransportiert wurde, entstand Schaden von 1500 Euro.