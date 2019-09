Waibstadt. (pol/slb) In einer Wäscherei in der Neidenheimer Straße haben sich Unbekannte in der Nacht auf Sonntag ausgetobt. Wie die Polizei mitteilt, hinterließen sie ein verwüstetes Geschäft.

Die Täter brachen zunächst die Eingangstür einer Halle auf, um in das Geschäft zu gelangen. Sie nahmen fünf Pulver-Feuerlöscher von drinnen und besprühten vier Transporter im Hinterhof der Wäscherei.

Bei einem Fahrzeug sprühten die Vandalen den ganzen Innenraum ein, bei einem anderen die Ladefläche. Außerdem kletterten sie durch einen Notausstieg aufs Dach des Gebäudes. Sie nutzten dabei eine Leiter, die sie ebenfalls in der Wäscherei entwendet hatten.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt und sucht nach Zeugen oder Hinweisgebern. Wer sich melden will, erreicht die Ermittler unter Telefon 07261/6900.