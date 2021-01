Waibstadt. (pol/make) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter am Schulzentrum in Waibstadt mehrere Fensterscheiben eingeschmissen. Laut Polizeiangaben warfen die Täter Steine, die sie im Bereich des Schulzentrums in der Friedrich-Ebert-Straße vorfanden, gegen mehrere Scheiben des Schulkomplexes.

Unter anderem wurden dabei Scheiben der Mensa des Kindergartens, am Hintereingang des Altbaus der Realschule sowie am Neubau der Realschule eingeworfen. Die Scheiben rissen und müssen ausgetauscht werden. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.