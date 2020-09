Waibstadt. (pol/lyd) Am Sonntagabend, gegen 17.45 Uhr, befuhr der 27-jährige Fahrer eines Opel Kleintransporters die Mozartstraße in Richtung der Hauptstraße. Das teilt die Polizei mit. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto, überfuhr die Hauptstraße und im Anschluss auf das Gelände der dort befindlichen Tankstelle. Hier kollidierte der 27-Jährige zunächst mit zwei dort abgestellten Anhängern, wurde abgewiesen und landete letztlich an der Hausmauer des Tankstellengebäudes. Durch den Aufprall ging ein Schaufenster der Tankstelle zu Bruch. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 5000 Euro. Der Schaden an den Anhängern wird mit rund 1000 Euro und der Gebäudeschaden mit etwa 5000 Euro beziffert. Nachdem das Schaufenster verschalt wurde, musste der Kleintransporter abgeschleppt werden.

Update: Montag, 21. September 2020, 08.57 Uhr