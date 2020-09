Waibstadt. (jubu/mün) Ein Kleintransporter ist am Sonntagabend in Waibstadt gegen ein Tankstellengebäude an der Bundesstraße B292 geprallt. Die Tankstelle hatte zum Unfallzeitpunkt gegen 17.45 Uhr geschlossen. An der Ladenfront entstand Schaden in noch unbekannter Höhe - eine Schaufensterscheibe wurde zerstört.

Weitere Informationen folgen.