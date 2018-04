Waibstadt. (pol/mare) In ein Firmengebäude in der Straße "Bitzwiesen" brach ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag ein. Wie die Polizei mitteilt, gelangte der Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumeeines Busunternehmens und durchwühlte dort in mehreren Büros sämtliche Schränke.

Anschließend hebelte er die Tür zum Flurbereich auf, ging in den Personalraum und brach in diesem die gesamten Schließfächer auf. Nachdem er dann noch einen Aufenthaltsraum nach Brauchbarem durchsucht hatte, machte er sich im Untergeschoss an einem weiteren Fenster zu schaffen. Über dieses stieg er in die Räume eines Energiedienstleisters ein und durchsuchte auch hier den Personalraum sowie sämtliche Lagerräume.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus beiden Firmen nichts gestohlen. Auf dem Firmengelände konnte allerdings an einem Bus eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt werden. In diesem hatte der Unbekannte den eingebauten Fahrzeugsafe aufgebrochen. Ob aus dem Safe etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Als Tatzeit kommt Samstag, 20.45 Uhr, bis Sonntag, 7.30 Uhr, in Frage.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/6900 oder mit dem Polizeiposten Waibstadt unter Telefon 07263/910675 in Verbindung zu setzen.