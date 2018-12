Waibstadt. (pol/mare) Auf dem Parkplatz eines Discount-Markts in Waibstadt wurde am Dienstag eine Frau bestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Eine 68-jährige war am späten Vormittag zum Einkauf in dem Lebensmittelmarkt in der Neidensteiner Straße. Als sie ihre Einkäufe in ihr Auto - einen silberfarbenen Jeep mit HD-Kennzeichen - einladen wollte, war die an ihrem Einkaufswagen hängende Tasche kurze Zeit unbeaufsichtigt.

In diesem Moment schlug der Täter zu. Er hatte es auf die rosafarbene Geldbörse samt Inhalt abgesehen.

Eventuelle Zeugen des Vorfalls, der sich zwischen 11.15 und 11.30 Uhr ereignete, werden gebeten, das Polizeirevier in Sinsheim unter 07261/6900 anzurufen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.