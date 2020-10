Eppingen/Sulzfeld. (jubu) Voll gesperrt werden musste die Bundesstraße B293 bei Eppingen am Donnerstagnachmittag. Gegen 14.20 Uhr bildete sich auf der Bundesstraße zwischen den Abfahrten Sulzfeld und Eppingen ein Rückstau.

In dessen Verlauf übersah der Fahrer eines Kleinwagens das Stau-Ende und prallte auf einen vor ihm stehenden Opel. Der Opel wurde in der Folge in den Straßengraben geschleudert - die beiden Fahrzeugführer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Während der Unfallaufnahme und Bergung in Richtung Bretten musste die Strecke mehrfach gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden konnte die Polizei zunächst nicht angeben.

Update: Donnerstag, 15. Oktober 2020, 16 Uhr