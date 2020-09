Sulzfeld. (rnz) Ein Schaden von geschätzt 6000 Euro ist das Ergebnis eines alkoholbedingten Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zu Montag in Sulzfeld ereignete. Ein 30-jähriger Fiat-Punto-Fahrer war gegen 0.15 Uhr auf der Mühlbacher Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung auf ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug prallte.

Durch den lauten Knall wurde ein Zeuge auf den Unfall aufmerksam und verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille, weshalb der Mann zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten.