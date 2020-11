Sinsheim/Dielheim. (pol/lyd) Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr kam es auf der Landesstraße L612 auf Höhe der dortigen Neufeldsiedlung zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, war ein 18-jähriger VW-Golf-Fahrer alleine von Hoffenheim in Richtung Horrenberg unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Schildmast und wurde letztlich erst von einem Apfelbaum gestoppt.

Hierbei wurde der 18-Jährige verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Golf musste vom Obstbaumgrundstück durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Schaden am Schildermast beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Ob sich der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogene Apfelbaum von seinen Verletzungen wieder erholen wird, ist noch unklar. Glücklicherweise zog sich der VW-Fahrer nach ersten Ermittlungen keine schwereren Verletzungen zu. Es kam zu keinen größeren Verkehrsstörungen.