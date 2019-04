Sinsheim. (pol/mare) Wem gehört diese Handtasche? Das möchte die Sinsheimer Polizei wissen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07261/6900.

Das ist der Hintergrund: Am 5. April wurde in einem Papierkorb an einer Bushaltestelle bei einem Einkaufsmarkt in der Muthstraße die Damenhandtasche gefunden. Sie ist cremefarben mit Trageschlaufen und silbernen Nieten.

Darin selbst ist kein Hinweis auf die Besitzerin. Lediglich eine Packung Reiswaffeln, ein Deo und eine Plastikdose mit Kaugummi waren darin.

Die Beamten können nicht ausschließen, dass die Tasche gestohlen wurde und dann im Mülleimer entsorgt wurde.