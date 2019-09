Sinsheim. (pol/mare) Bereits am Samstag, 21. September, ist es gegen 4.40 Uhr nach einem Diskobesuch in der Neulandstraße zu einer Auseinandersetzung mehrerer Menschen gekommen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt Personen, wurde dabei nach Angaben eines Zeugen ein dunkelhäutiger Mann am Kopf verletzt.

Darüber hinaus liegen den Ermittlern Hinweise auf ein Fahrzeug vor, dessen Insassen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein könnten. In einem unbeobachteten Moment hatte sich der Verletzte entfernt und wurde auch später im Rahmen der weiteren Ermittlungen nicht gefunden.

Da neben dem bislang einzigen Zeugen noch weitere Personen - alles Gäste der Diskothek - die sich auf dem Heimweg befanden, die Auseinandersetzung beobachtet haben könnten und auch Hinweise zu dem verletzten Mann - eine nähere Beschreibung liegt nicht vor - geben könnten, bittet die Polizei diese, sich unter Telefon 07261/6900 zu melden.