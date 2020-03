Sinsheim-Waldangelloch. (jubu) Wegen eines gemeldeten Kellerbrandes wurde die Freiwilligen Feuerwehr am Freitagabend nach Waldangelloch alarmiert. Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim auf Nachfrage der RNZ mitteilte hatten die Bewohner eines Hauses in der Gewerbestraße gegen 19.10 Uhr den Notruf aufgrund einer Rauchentwicklung in ihrem Keller verständigt. "Beim initialen Eintreffen stellte sich schnell heraus, dass die Holzofenheizung im Keller lediglich eine Fehlfunktion aufwies", erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Hess vor Ort.

Die damit verbundene starke Rauchentwicklung aus dem Kamin ließ schnell nach, sodass die zehn Einsatzkräfte der Waldangellocher Wehr schnell wieder einrücken konnten. Im Einsatz waren auch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sinsheim und der Rettungsdienst zur Bereitstellung.