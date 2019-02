Sinsheim/Waldangelloch. (pol/rl) Zwei Einbrecher überraschte die Bewohnerin einer Einliegerwohnung im Rauchäcker-Ring am Samstagabend. Kurz vor 20 Uhr hörte die Frau ein verdächtiges Geräusch im Obergeschoss des Einfamilienhauses. Zusammen mit einem verständigten Nachbarn ging sie zur Gebäuderückseite. Hier war der Rollladen der Terrassentür hochgeschoben und mit einem Stuhl fixiert. Die Terrassentür stand offen. Die beiden zogen den Stuhl heraus, sodass der Rollladen nach unten fiel. Danach riefen Sie die Polizei an. Kurz darauf schoben die beiden mutmaßlichen Einbrecher den Rollladen wieder hoch und flüchteten in verschiedene Richtungen.

Trotz Fahndung der Polizei wurden die Verdächtigen bisher nicht gefasst. Informationen darüber, ob die Täter Beute machten, liegen nicht vor.

Die beiden verdächtigen Männer sollen etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Der eine soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und hatte einen Drei-Tage-Bart. Er trug einen schwarzen oder dunkelbraunen Lederblouson, eine dunkelblaue Jeans und eine dunkle Strick- oder Wollmütze. Der andere Mann war ebenfalls dunkel gekleidet und hatte auch eine dunkle Strick- oder Wollmütze auf.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, kann sich unter der 0621/174-4444 bei der Polizei melden.