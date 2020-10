Sinsheim. (pol/ahn) Einen weißen VW Multivan T6 im Wert von rund 40.000 Euro haben bislang unbekannte Täter am Mittwochabend gegen 23.10 Uhr gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, öffneten die Täter einen Bauzaun am Gelände eines Autohändlers in der Eichtersheimer Straße. Nachdem sie das Fahrzeug entwendet hatten, fuhren sie damit über eine angrenzende Grünfläche und weiter in Richtung Ortsmitte. Der Diebstahl wurde erst am Donnerstagnachmittag bemerkt.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.