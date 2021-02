Sinsheim. (pol/mare) Ein Rollerfahrer ist am Samstag vor der Polizei geflüchtet. Er entkam schließlich, wie die Beamten berichten.

Der Unbekannte sollte gegen 15 Uhr in Steinsfurt kontrolliert werden. Der Unbekannte war in der Schindwaldstraße durch seine leichtsinnige und riskante Fahrweise aufgefallen. Als er die Polizei bemerkte, machte er kehrt und fuhr in Richtung Ansbachstraße davon. Die Flucht ging dann über den Fahrrad- und Fußgängerverbindungsweg in Richtung Reihen.

Da sich hier viele Spaziergänger befanden, brach die Polizei die Verfolgung ab. Einige der Passanten machten die Streife auf dem Weg nach Reihen auf die riskante Fahrweise des Bikers aufmerksam. Ob durch dessen Fahrweise jemand gefährdet wurde, ist nicht klar.

Rund eine Stunde später, als sich eine weitere Streife in Reihen befand, wurde der Rollerfahrer kurz in der Wingertsbergstraße gesichtet, als er in Richtung Rheinweg fuhr. In der Lindenstraße verlor sich schließlich seine Spur.

Der Rollerfahrer hatte eine normale Statur und einen dunkelblauen/anthrazitfarbenen Parka mit Fellkragen an. Bei dem Motorroller handelt es sich um ein weißes Fahrzeug, möglicherweise eine Yamaha.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 07261/690-0 zu melden.