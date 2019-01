Sinsheim. (pol/mare) War es ein Reh oder doch Alkohol? Jedenfalls erklärte eine Frau, Montagnacht einen Unfall gebaut zu haben, da sie einem Tier ausweichen musste. Die Alkoholfahne der 57-Jährige machte die Beamten aber stutzig, wie die Polizei mitteilt.

Aber der Reihe nach: Kurz nach Mitternacht war die Fiat-Fahrerin auf der Kreisstraße K4277 zwischen Reihen und Weiler unterwegs. Nach ihren Angaben musste sie dort einem Reh ausweichen und krachte deshalb gegen einen Naturkalkstein. Ihr Fiat wurde im Frontbereich erheblich beschädigt, die Frau überstand den Aufprall aber unverletzt.

Als die Polizei zum Unfallort kam, wehte den Beamten die Alkoholfahne der Frau entgegen. Also wollten sie die Dame überprüfen und einen Alkoholtest machen, was am Unfallort aber nicht gelang. Also ging es aufs Revier. Hier brachte der Alkoholtest einen Wert von über einem Promille. Der 57-Jährigen wurden Blut und Führerschein abgenommen. Ihren nicht mehr fahrbereiten Fiat transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab.