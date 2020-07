Sinsheim-Reihen. (jubu) Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Kastenwagen am Samstagvormittag an einem Feldweg bei Reihen in Brand geraten. Der Fahrer stellte den Wagen gegen 10.30 Uhr beim Regenrückhaltebecken ab und konnte sich unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Die eingesetzten Feuerwehren aus Steinsfurt und Reihen hatten den Brand rasch gelöscht. Am Opel Combo entstand Totalschaden in geringer Höhe. Das Polizeirevier Sinsheim kam vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.