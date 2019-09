Sinsheim/Heilbronn. (pol/mün) Am Montag klickten in Sinsheim die Handschellen. Ein 30 Jahre alter Mann wurde festgenommen, weil er mehrere Einbrüche in Neckarsulm, Eppingen und Neuenstadt am Kocher begangen haben soll. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sitzt er jetzt in Untersuchungshaft.

Ermittler im Arbeitsbereich Seriendelikte/Wohnungseinbruch waren dem Mann nach einem Einbruch in Neckarsulm im April auf die Spur gekommen. Sie waren bei der Auswertung von Einbruchsspuren auf ihn aufmerksam geworden.

Er steht im Verdacht, für zwei weitere Einbrüche im Dezember 2018 in Eppingen-Mühlbach und im Januar 2019 in Neuenstadt am Kocher verantwortlich zu sein.

Festgenommen wurde er laut Polizei im Rahmen anderweitiger Ermittlungen.