Sinsheim. (pol/gin) Gegen einen 41-jährigen und einen 55-jährigen Mann wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die beiden stehen im dringenden Tatverdacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Sinsheim eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Männer sollen zwischen 0 und 1 Uhr auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd mit einem Lastwagenfahrer in Streit geraten sein und auf ihn eingeschlagen haben, bis er zu Boden fiel. Anschließend sollen sie gegen Kopf und Körper des am Boden Liegenden eingetreten haben.

Der Verletzte wurde erst am Nachmittag schwerverletzt in seinem Lastwagen aufgefunden und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte bestand zunächst Lebensgefahr.

Der 55-Jährige kam am Montag in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen den 41-Jährigen soll laut einem Polizeisprecher gegen eine Kaution außer Vollzug gesetzt werden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Info: Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.