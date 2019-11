Sinsheim. (pol/van) Mehrere Tausend Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 13 Uhr auf der L550 zwischen Sinsheim-Hilsbach und Adelshofen ereignet hat.

Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer war in Richtung Adelshofen unterwegs gewesen, als der Anhänger auf der regennassen Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schlingern und in den dortigen Grünstreifen geriet. Der Anhänger zog den Lkw mit, sodass das ganze Gespann umkippte und neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Das berichtet die Polizei.

Während der Bergungsmaßnahmen musste die Landstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nach Angaben der Beamten aber nicht.

Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer zu tief ins Glas geschaut. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Mann muss mit einer Anzeige rechnen.