Sinsheim. pol/kaf) Am Donnerstag kam es gegen 18:50 Uhr zum Brand von Kartonagen in einer Containerpresse in der Neulandstraße in Sinsheim. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilt. Zu Schäden am angrenzenden Gebäude kam es nicht.

Die alarmierte Feuerwehr Sinsheim konnte den Brand schnell löschen, der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei Sinsheim hat die Ermittlungen übernommen.