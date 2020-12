Sinsheim-Hilsbach. (jubu) Vermutlich beim Gegenlenken hat eine Autofahrerin am Mittwochmittag bei Sinsheim-Hilsbach die Kontrolle über ihr Auto verloren und sich überschlagen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Fahrerin des Renault Twingo aus dem Landkreis Heilbronn gegen 12 Uhr auf der Landesstraße L550 von Hilsbach nach Adelshofen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet sie in einer scharfen Rechtskurve und auf nasser Fahrbahn in das Bankett. Beim Versuch, gegenzusteuern, verlor sie die Kontrolle. Der Twingo überschlug sich in der Böschung und blieb seitlich zur Fahrbahn liegen.

Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Wagen befreien und wurde zur weiteren Versorgung mit dem Rettungswagen in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert.

Das kurvige Unfalleck an der Landkreisgrenze sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Im Oktober dieses Jahres zog sich ein Autofahrer leichte Verletzungen zu, nachdem er von regennasser Fahrbahn schleuderte. Der schwerste Unfall passierte vor zwei Jahren, als eine Seniorin mit ihrem Kleinwagen in den Gegenverehr geprallt war. Zwei Schwerverletzte mussten in Kliniken geflogen werden.