Sinsheim. (jubu) Zwei Fahrzeuge sind am Silverstermittag auf der B39 bei Steinsfurt frontal kollidiert. Gegen 11.45 Uhr waren im Kreuzungsbereich bei der Abfahrt Reihen ein VW Golf und ein Audi zusammengestoßen. Dabei wurden nach ersten Informationen mindestens zwei Fahrzeuginsassen verletzt und kamen in Krankenhäuser. Auch ein Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr aus Steinsfurt waren an der Einsatzstelle. "Da keine Personen eingeklemmt waren, konnte die hinzualarmierte Feuerwehr aus Reihen ihre Anfahrt abbrechen", erklärte der Steinsfurter Feuerwehr-Kommandant Sebastian Frank vor Ort gegenüber der RNZ. Über den genauen Unfallhergang und die Schwere der Verletzungen liegen bislang noch keine Informationen vor. Während der Unfallaufnahme blieb die B39 zwischen Steinsfurt und Kirchardt gesperrt.