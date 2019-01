Sinsheim-Eschelbach. (pol/mare) Ungebetene Gäste suchten in der Nacht zu Donnerstag ein Zweifamilienhaus in der Attauchstraße in Eschelbach auf. Das teilt die Polizei mit.

Die Einbrecher - die Polizei spricht von zwei Tätern - waren zwischen 21 und 9 Uhr am Werk. Sie schlugen ein Badfenster an der Rückseite des Hauses ein. Dann durchwühlten sie die Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde, konnten die Bewohner noch nicht feststellen.

Die Polizei sucht Zeugen. Angaben können unter Telefon 07265/6900 gemacht werden.