Sinsheim-Dühren. (pol/mare) Am Samstagabend gegen 21.40 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Brand im Tiefer Weg in Dühren gerufen. Hier stand eine etwa vier Meter lange Tuja-Hecke in Flammen.

Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr kam mit 15 Einsatzkräften vor Ort, konnte den Brand schnell löschen und somit ein Übergreifen auf das Wohnanwesen verhindern, wie die Polizei mitteilt.

Befragungen vor Ort ergaben, dass am Nachmittag durch Bewohner des Wohnanwesens das Unkraut am Gehweg mittels Gasbrenner entfernt wurde.

Ob der dadurch entstandene Funkenflug auch tatsächlich ursächlich für den Heckenbrand gewesen ist, bedarf noch weiterer Ermittlungen durch das Polizeirevier Sinsheim.