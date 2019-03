Sinsheim. (pol/mare) Unbekannte haben in Dühren einen Zigarettenautomaten gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Demnach muss die Tat schon zwischen dem 25. Februar und 23. März vorgefallen sein. Die Diebe hebelten den Automaten von einer Hauswand in der Winterstraße und transportierten ihn ab. Sie brachten ihn in den Wald in Dühren, wo er am Samstag gefunden wurde. Die Täter stahlen rund 100 Euro daraus, der Sachschaden beträgt 3000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Angelbachtal unter Telefon 07265/911200 zu melden.