Sinsheim. (pol/mare) Am Sonntag gegen 18.50 Uhr gefährdete ein BMW-Fahrer bei zwei Überholmanövern mehrere Verkehrsteilnehmer. Das berichtet die Polizei.

Der BMW-Fahrer überholte zunächst in der Neulandstraße in Fahrtrichtung Steinsfurt kurz vor dem neuen Kreisverkehr einen Autofahrer und konnte gerade noch rechtzeitig einscheren, um eine Kollision zu verhindern. Kurze Zeit später kam es erneut zu einem gefährlichen Überholvorgang, bei dem der BMW-Fahrer kurz vor dem Kreisverkehr in der Au auf Höhe der dortigen Tankstelle drei Fahrzeuge überholte und ein entgegenkommendes Auto gefährdete.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim melden.