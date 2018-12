Mannheim. (pol/rl) Ein 18-jähriger Aglasterhausener war am Sonntagmorgen gegen 3.03 Uhr auf der Dührener Straße in Sinsheim stadtauswärts unterwegs. Laut Polizeibericht wollte er an der Kreuzung an der A6 nach rechts auf die B292 in Richtung Waibstadt abbiegen. Da die Ampel gerade auf Gelb schaltete, gab er Gas, um schnell noch abzubiegen.

Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen die Leitplanken der dortigen Fahrbahntrennung der B292.

Der 18-Jährige blieb unverletzt. Sein Mitsubishi musste abgeschleppt werden und war ein Totalschaden (10.000 Euro). Zudem wurden zwei Leitplanken beschädigt, deren Schaden auf 2000 Euro geschätzt wurde.

Eine Verwarnung vor Ort nahm der junge Mann an. Zu einer größeren Verkehrsbehinderung kam es nicht.