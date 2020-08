Sinsheim. (jubu/mare) In der Neulandstraße in Sinsheim hat am Dienstagabend ein Baucontainer Feuer gefangen. Die Ursache ist noch unbekannt.

Die Feuerwehr war gegen 20.40 Uhr auf das Areal einer Kranverleih-Firma, die an ein Verpackungsunternehmen angrenzt, gerufen worden. Einer der vier dort stehenden Container, die als Büro- und Lagerräume genutzt werden, war in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und verhindern, dass es sich ausbreitet.

Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim am Dienstagabend auf RNZ-Nachfrage mitteilte, wurde der Container später verschlossen. Brandermittler der Polizei sollen am Mittwoch vor Ort kommen und die Untersuchungen aufnehmen. Im Einsatz waren neben Polizei und Feuerwehr auch der Ortsverband Sinsheim des unmittelbar angrenzenden Technischen Hilfswerks. Verletzt wurde niemand.

Update: Mittwoch, 5. August 2020, 01.17 Uhr