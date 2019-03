Sinsheim. (pol/mare) In Sinsheim geht ein Autokratzer um. Mehrere Fahrzeuge - so teilt es die Polizei mit - wurden nämlich am Wochenende beschädigt.

So traf es einen Mercedes, der in der Straße "Burghälde" geparkt war. Die Karosserie des Autos wurde hier mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Ebenfalls zerkratzt wurde ein Toyota Corolla - dieser Wagen stand in der Bürgermeister-Sidler-Straße. Der Außenspiegel des Toyotas wurde zudem abgetreten.

Mehrere Tausend Euro Schaden schlagen so insgesamt zu Buche.

Die Polizei sucht Hinweisgeber. Wer etwas zu den Fällen gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer 07261/6900 bei den Beamten melden.