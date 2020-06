Sinsheim. (pol/gin) Ein 16-Jähriger, der laut Zeugen Diebesgut im Rucksack gehabt haben soll, hat sich in der Nacht auf Donnerstag massiv gegen das Einschreiten einer Polizeistreife in Sinsheim zur Wehr gesetzt.

Der Jugendliche griff nach Angaben der Polizei in einem Wohnheim in der Stiftstraße einen Beamten an und versuchte, ihn zu schlagen. Unter anderem durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es den Polizisten dann, den 16-Jährigen zu überwältigen.

Wie sich herausstellte, hatte er eine Flasche Gin und mehrere Energy-Drinks in seinem Rucksack, die er offenbar zuvor geklaut hatte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.