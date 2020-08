Schwaigern. (pol/lyd) Eine 27-jährige VW-Fahrerin wurde bei einem Unfall am Dienstagabend in Schwaigern leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Eine 71-Jährige war gegen 19 Uhr mit ihrem Audi auf der Austraße in Richtung des Sportplatzes unterwegs. An der Kreuzung mit der Jahnstraße übersah die Audi-Fahrerin wohl die bevorrechtigte Frau in ihrem VW Kleinwagen. Die Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Der VW der 27-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.