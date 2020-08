Schwaigern. (jubu/mare) An der Landesstraße L1107 zwischen Schwaigern-Stetten und Brackenheim ist am Montagnachmittag die Böschung in Brand geraten.

Ersten Informationen zufolge brach das Feuer gegen 15.30 Uhr an der Abzweigung Haberschlacht aus. Auf beiden Seiten stand die Fläche in Flammen. Die Löscharbeiten laufen derzeit noch, die Straße ist aktuell komplett gesperrt.

Weitere Informationen folgen ...