Offenau. (pol/mare) Am Freitagnachmittag kurz nach 14 Uhr wurde der Feuerwehr ein Großbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Hauptstraße in Offenau gemeldet. Das teilt die Polizei mit.

Bei dem Komplex handelt es sich um mehrere in U-Form stehende Gebäude. Der Brand brach laut Polizeibericht im linken hinteren Bereich aus und sprang rasch auf den ganzen Komplex über. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Die Gebäude wurden geräumt, die Bewohner wurden nicht verletzt. Die umliegenden Feuerwehren rückten mit 34 Fahrzeugen und 130 Einsatzkräften an. Zudem kamen sechs Rettungsfahrzeuge und die Polizei setzte neun Fahrzeuge und einen Hubschrauber ein.

Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Die Bevölkerung von Offenau und umliegender Gemeinden wurde über Lautsprecher und Radiodurchsagen vor der Rauchentwicklung und möglicher giftiger Dämpfe gewarnt.

Aktuell ist die Bundesstraße B27 noch in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig um Offenau herumgeleitet.

Zur Bewertung des Gebäudeschadens und eines eventuell erforderlichen Abrisses wurde vom THW ein Einsatzstatiker angefordert. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.