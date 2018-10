Neidenstein. (pol/rl) Am Donnerstagmorgen gegen 2.10 Uhr brachen Einbrecher in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ein. Laut Polizeibericht wurde ein Fenster neben dem Eingang aufgehebelt, um in die Gaststätte einzusteigen. Dort wurde ein Spielautomat aufgebrochen. Der im ersten Obergeschoss schlafende Gaststättenbetreiber wurde wach und sah noch durch das Fenster, wie zwei Männer in Richtung Ortskern davonliefen. Kurz darauf hörte er ein Auto starten und wegfahren.

Die Höhe des Diebstahlsschadens steht noch nicht fest. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 07263/5807 beim Polizeiposten in Waibstadt oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter der 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.