Neckarbischofsheim. (pol/mare) Ungebetene Gäste haben am Montagmorgen den Bauhof im Ablassweg heimgesucht. Das berichtet die Polizei.

Die Diebe stellten eine etwa 6 Meter lange Aluleiter an die Rückseite der Werkstatthalle. Im oberen Bereich schlugen sie dann eine Plexiglasscheibe ein und steigen so in die Halle ein. Aus einem Metallschrank und Abstellraum stahlen sie dann mehrere Ratschenkästen und eine Kabeltrommel.

Als der Bauhofleiter gegen 9.45 Uhr aus der Werkstatthalle etwas holen wollte, bemerkte er den Einbruch. An einer Gebäudeseite zur Landesstraße L532 hin fand er unter anderem auch die gestohlene Kabeltrommel, was darauf hindeuten könnte, dass die Einbrecher gestört wurden. Die Herkunft der Aluleiter ist bislang nicht geklärt.

Nach ersten Angaben dürfte ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro entstanden sein.

Zeugen können sich unter Telefon 07263/5807 oder 07261/6900 bei der Polizei melden.