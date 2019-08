Landkreis Heilbronn. (pol/mare) Gleich mehrere Unfälle haben sich am Mittwoch und Donnerstag im Landkreis Heilbronn ereignet. Ein Überblick über den Polizeibericht:

Kirchardt: Nur kurz will ein 49-Jähriger Donnerstagnacht gegen 2.30 Uhr am Steuer seines VW-Caddy bei Kirchardt auf der Autobahn A6 eingeschlafen sein. Der Sekundenschlaf des Fahrers, der zwei weitere Insassen in seinem Auto dabei hatte, führte dazu, dass der Wagen auf das Heck eines Sattelzugs auffuhr. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Ein Schaden in gleicher Höhe gab es auch am Auflieger des Sattelzugs. Verletzt wurde hierbei niemand.

Bad Rappenau: Hoher Sachschaden, aber keine Verletzten forderte ein Unfall, der sich am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr an der Abfahrt Bad Rappenau-Mitte der Landesstraße ereignet hat. Die Fahrerin eines Audis war in Richtung Bad Wimpfen unterwegs und wollte an der Abfahrt nach links in Richtung eines Einkaufsmarkts abbiegen. Hierbei übersah die Frau einen entgegenkommenden Opel. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von 20.000 Euro aus.

Gundelsheim: Drei Verletzte forderte ein Unfall bei Gundelsheim. Der Fahrer des Tiguans selbst blieb unverletzt. Er war mit seinem Pkw auf der Mühlstraße unterwegs und wollte nach links in Richtung Heilbronn auf die Bundesstraße auffahren. Dort kam zeitgleich der Fahrer eines Audi angefahren. Obwohl der Audi-Fahrer noch stark bremste und versuchte, auszuweichen, konnte der eine Kollision mit dem einfahrenden VW nicht verhindern. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Audi-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik,mit leichten Verletzungen kamen zwei Insassen eines VW Tiguan ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.