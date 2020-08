Kürnbach. (dpa/lsw) Das bei Kürnbach im Kreis Karlsruhe entlaufene Rind ist erschossen worden. Polizisten hätten das Tier am Freitagmorgen in der Nähe einer Straße bei Eppingen angetroffen, sagte ein Sprecherin der Polizei am Freitag. Da es sehr aggressiv gewesen sei und nicht eingefangen werden konnte, wurde das Tier laut Polizei erschossen.

Das junge Angus-Rind war am Mittwoch von einem Aussiedlerhof in Kürnbach ausgebüxt. Mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber war die Polizei zeitweise auf der Suche nach dem Tier. Dem Besitzer des sieben Monate alten Rinds war es zuvor ebenfalls nicht gelungen, das Tier einzufangen.

Update: Freitag, 28. August 2020, 15.46 Uhr

Kürnbach. (pol/rl) Ein sieben Monate altes Angus-Rind ist am späten Mittwochvormittag von einem im Gewann "Heiligenäcker" gelegenen Aussiedlerhof entlaufen. Mehrere Versuche, das Tier wieder einzufangen, missglückten der Polizei zufolge.

Der junge Bulle wurde in einem Maisfeld mit angrenzendem Waldstück zwischen Kürnbach, Sulzfeld, Flehingen und Zaisenhausen vermutet. Mehrere Polizeistreifen, Helfer des Rinderbesitzers und auch ein Polizeihubschrauber suchten von 12.30 bis 13.45 Uhr nach dem Tier.

Trotz intensiver Suche wurde das Jungtier laut Mitteilung der Polizei am Mittwoch nicht entdeckt. Es ist halbwüchsig, schwarz und trägt noch keine Hörner.

Wer zwischen Kürnbach, Sulzfeld, Flehingen und Zaisenhausen ein freilaufendes Rind sieht, sollte umgehend das Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252/50460 oder über den Polizei-Notruf 110 zu informieren.