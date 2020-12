Karlsruhe. (jubu) Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitagnachmittag in Landshausen. Nach Angaben der Polizei hatte gegen 15 Uhr ein in einer Garage stehender Kühlschrank Feuer gefangen.

Der Hausbewohner versuchte das Feuer in dem zur Bar ausgebauten Aufenthaltsraum mit dem Gartenschlauch zu löschen, musste die Löschversuche jedoch abbrechen. Die Feuerwehr Kraichtal war mit den Abteilungen Landshausen, Menzingen, Bahnbrücken und Münzesheim mit 45 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.