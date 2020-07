Kirchard. (pol/lyd) Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B39 bei Kirchardt am Montagnachmittag fuhr ein 25-Jähriger beinahe doppelt so schnell wie erlaubt. Bei einem Tempolimit von 70 Stundenkilometern wurde der Seat-Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 139 gemessen. Auf den jungen Mann kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu, die im Regelfall ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zur Folge hat.