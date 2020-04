Ittlingen. (jubu/mün) Völlig ausgebrannt ist eine Gartenhütte am Mittwochnachmittag in Ittlingen. Wie ein Sprecher der Polizei Heilbronn auf Nachfrage bestätigt, war gegen 15.10 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Mühlgasse aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Der Besitzer hatte zuvor Unkraut an der Grundstücksgrenze abgeflammt, als er eigenen Angaben zufolge schwarzen Rauch aus seiner Hütte aufsteigen sah. Auslöser für den Brand sollen allerdings Reste eines Grillfeuers vom Vortag sein.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte aus Ittlingen waren rasch mit einem großen Mannschaftsaufgebot vor Ort. Sie konnten eine Ausweitung des Brandes verhindern und retteten Gasflaschen aus der Hütte. Der entstandene Sachschaden ist laut Polizei nur gering.