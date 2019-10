Hilsbach. (pol/jubu/mün) Die Landesstraße L550 zwischen Hilsbach und Sinsheim-Weiler ist am Mittwochabend gesperrt. Ein Opel Corsa hatte gegen 19.40 Uhr Feuer gefangen.

Dieser Abschleppversuch ging mächtig daneben: Am Mittwochabend will ein Mann das defekte Auto einer Familienangehörigen in die Werkstatt schleppen. Mittels Seil zieht er den Opel Corsa gegen 19.30 Uhr über die Landesstraße 550 bis Weiler. Nach eigenen Angaben koppelte er den Wagen ab, um ihn die lange Gefällstrecke bis zum Hilsbacher Ortseingang kontrolliert rollen zu lassen.

Am Hilsbacher Ortseingang angekommen beginnt der Wagen plötzlich zu qualmen und schließlich zu brennen. Die Familienangehörige, die sich zu diesem Zeitpunkt im Opel befand, verließ umgehend den Wagen und verständigte die Rettungsleitstelle.

Die Freiwilligen Feuerwehren Hilsbach und Weiler waren schnell zur Stelle und löschten den Brand, der sich vom Motorraum langsam in die Fahrgastzelle ausbreitete.

Die Fahrerin des Corsa erlitt einen Schock und wurde vom "Helfer-vor-Ort-Team" des DRK-Ortsvereins Weiler betreut.

An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Landesstraße 550 voll gesperrt.

Update: 23. Oktober 2019, 21.24 Uhr