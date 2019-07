Helmstadt-Bargen. (pol/mare) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag bei Helmstadt-Bargen ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Ein bislang unbekannter Autofahrer im geschätzten Alter von etwa 60 Jahrenfuhr mit seinem schwarzen Mercedes-Benz Cabrio auf der K4188 von Reichertshausen kommend in Richtung Helmstadt-Bargen. Etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang von Reichertshausen überholte er einen in gleiche Richtung fahrenden Fahrradfahrer und kam hierbei etwas auf die Seite des Gegenverkehrs.

Ein entgegen kommender 77-jähriger Autofahrer wich hierbei dem Überholenden seinerseits nach rechts aus, kam teilweise in den Grünstreifen und hierdurch ins Schleudern. Durch den Schleudervorgang überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Sowohl der Fahrer als auch seine 56-jährige Beifahrerin wurden eingeklemmt und mussten durch die Freiwillige Feuerwehr Helmstadt befreit werden.

Beide Insassen wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Pkw, an welchem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden war, musste abgeschleppt werden.

Die Straße war bis um 19 Uhr gesperrt.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/1744140.