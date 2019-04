Heilbronn. (pol/rl) Zwei Verletzte gab es am Ende einer Verfolgungsjagd in der Nacht zum Mittwoch. Beamte des Polizeireviers Heilbronn-Böckingen wollten am Saarlandkreisel einen Dodge kontrollieren, in dem ein 20-jähriger Fahrer und eine Beifahrerin unterwegs waren. Anstatt anzuhalten, gab der 20-Jährige jedoch Gas. Es begann eine Verfolgungsfahrt durch Frankenbach und Neckargartach.

Der Fahrer raste zunächst über die Neckartalstraße, dann auf die Autobahn A6 in Richtung Nürnberg. Währenddessen stellte sich heraus, dass Kennzeichen des Dodges gestohlen waren. Auf der A6 fuhr der Wagen dann kurz vor der Anschlussstelle Neckarsulm von der regulären Fahrbahn ab in eine Baustelle. Hier endete die Verfolgungsfahrt.

Im Auto fanden die Beamten dann weitere Kennzeichen. Eines war ebenfalls als gestohlen gemeldet, das andere war das echte Kennzeichen des Dogde. Zudem fanden die Beamten eine kleine Menge Rauschgift, eine geladene Schreckschusswaffe und ein Brecheisen.

Während die Beifahrerin bei der Festnahme friedlich blieb, schlug der 20-Jährige auf die Polizisten ein. Dabei wurden er und ein Beamter verletzt. Beide wurden vom hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt.