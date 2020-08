Gemmingen. (pol/lyd) Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor ein 29-Jähriger am Freitagnachmittag bei Gemmingen-Stebbach die Kontrolle über seinen VW Golf und kam von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei am Montag mitteilt, fuhr der VW-Fahrer gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 2054 als er von der Fahrbahn abkam. Er fuhr eine Böschung hinab und durchschlug die Hecke eines Vorgartens in der Straße "Zeil". Das Fahrzeug überschlug sich und blieb im Vorgarten auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Kran aus dem Vorgarten geborgen werden.